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"Просил не бить по печени": юноша зверски расправился с ликвидатором ЧАЭС
На днях в московском метро произошел вопиющий случай. 17-летний подросток избил 53-летнего ликвидатора Чернобыльской АЭС Игоря Брехова.
По словам мужчины, он страдает нарушением речи и живет с первой группой инвалидности. Причиной конфликта стало то, что подросток решил, будто бы ликвидатор домагался к его девушке.
Брехов получил 10 ударов. Ему предстоит провести в больнице около двух недель - у него перелом двух ребер, порвана связка на левой руке и другие повреждения.
"Я только просил его не бить меня по печени. Мне же год назад сделали пересадку. Но ему было все равно. Он сразу им сказал, что его арестовывать нельзя, что ему всего 17 лет. Я просил не отпускать его. Но чем все закончилось, не знаю, так как меня увезли в больницу", — сказал мужчина журналистам.
Подросток задержан и против него возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Он не признает своей вины.
"Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Думал, что он пьяный, и защищал девушку. Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул", – сказал юноша.
Игорь Брехов был одним из первых военных, кто оказался в Припяти на месте Чернобыльской аварии. Он провел в зараженной зоне 14 дней.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, драка, ЧАЭС, ликвидатор
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