- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник22:45
- Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение21:30
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения20:43
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»20:30
- Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского20:15
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- В Украине решили запретить часть денег19:45
- XXI саммит Украина-ЕС: какие изменения произойдут на Донбассе?19:30
- В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»19:00
«Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который изменит систему образования в Украине
Так, Министерство образования и науки Украины на официальной странице в Facebook сообщило, что президент подписал закон «О профессиональном предвысшем образовании».
Уже с 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров — это будет уровень профессионального предвысшего образования;
Эксперты уверяют, что благодаря новому закону образование взрослых станет более гибким — человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни. Также студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования. А учебные заведения получат новую систему государственного финансирования.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Андрей Парубий направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады.
Как отметил Парубий, согласно ст. 94 Конституции Украины у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения. Спикер напомнил, что 27 июня этот срок истек, «поэтому закон согласно Конституции считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован».
«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас его можно только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона. Этот закон принят по Конституции, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное — четко устанавливает и описывает процедуру парламентского контроля ВСК и импичмента президента. Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании», — добавил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, образование, Зеленский
- Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ
- Мариупольский госуниверситет: курс на интеграцию
- "Это удар в спину": Венгрия жестко раскритиковала новый закон Украины об образовании
- Закон об образовании: какую правду скрывают от учителей
- Президент підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України
- Венгрия бьется в истерике и грозится мстить Украине любыми способами: глава МИД Петер Сиярто обещает не пустить Украину в ЕС из-за революционного Закона "Об образовании"
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»19:00
- В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»18:45
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- «Мы требуем особый статус»: еще один главарь ОРДО обратился к Зеленскому17:48
- Задержанный главарь НВФ рассказал, как прятал «Бук», из которого сбили «Боинг» МН-1716:00
- Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе15:45
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник22:45
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО21:46
- Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение21:30
- Американские телеведущие спрятались под стол в прямом эфире (ВИДЕО)21:18
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения20:43
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»20:30
- Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского20:15
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление