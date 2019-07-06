«Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев

06.07.2019 09:30

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который изменит систему образования в Украине

Так, Министерство образования и науки Украины на официальной странице в Facebook сообщило, что президент подписал закон «О профессиональном предвысшем образовании».

Уже с 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров — это будет уровень профессионального предвысшего образования;

Эксперты уверяют, что благодаря новому закону образование взрослых станет более гибким — человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни. Также студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования. А учебные заведения получат новую систему государственного финансирования.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Андрей Парубий направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады.

Как отметил Парубий, согласно ст. 94 Конституции Украины у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения. Спикер напомнил, что 27 июня этот срок истек, «поэтому закон согласно Конституции считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован».

«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас его можно только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона. Этот закон принят по Конституции, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное — четко устанавливает и описывает процедуру парламентского контроля ВСК и импичмента президента. Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании», — добавил он.

Источник: https://politeka.net