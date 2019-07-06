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Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
Осенью украинские водители снова ждут изменения, в частности новые штрафы за нарушения правил дорожного движения.
Сколько заплатят водители за нарушение ПДД
Превышение скорости:
С 27 сентября за превышение скорости более чем на 50 км/ч водитель будет обязан заплатить штраф до 3,4 тысячи гривен. Ранее за подобное правонарушение нужно было заплатить 510 гривен.
Если водитель стал виновником ДТП и скрылся с места преступления — штраф от 255 гривен до 3,4 тысяч гривен, кроме того, предполагается лишение прав сроком до 6-ти месяцев. За вождение без водительского удостоверения грозит штраф в сумме 20,4 тысячи гривен, а повторное нарушение водитель заплатит вдвое больше.
Штраф за неправильную парковку:
Если водитель не оплатил паркоместо, ему грозит штраф 100 гривен. Впоследствии за неправильную парковку обещают наказывать еще жестче. Так, в случае нарушения правил придется заплатить от 255 до 1700 гривен.
Теперь на месте водители платить не будут, за административное нарушение инспекторы не имеют права брать наличные.
Кроме того, вводится система заочного штрафования – на основании фото — и видеофиксации. Оповещения будут приходить в виде СМС-сообщений или квитанций на лобовом стекле. Без ремня, но со штрафом. Сегодня штрафы за нарушение даже элементарных правил дорожного движения минимальные. Например, за непристегнутый ремень или отсутствие мотоциклетного шлема украинцы платят всего 51 гривну. Депутаты убеждены, что эти санкции следует ужесточить и в десятки раз поднять штрафы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, штраф, осень
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