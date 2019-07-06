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Зеленский сегодня представит новых глав двух ОГА

06.07.2019 12:00
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Зеленский сегодня представит новых глав двух ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав местных облгосадминистраций. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

По данным пресс-службы, во Львове Зеленский встретится с лидерами общественного мнения Львовской области.

На Закарпатье глава государства ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска «Ужгород». В ОПУ отметили:

«После этого под председательством Владимира Зеленского состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры. Также в программе поездки Главы государства — представление вновь назначенных глав ОГА Львовской и Закарпатской областей и общение с местными жителями».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, ОГА, Зеленский
 
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