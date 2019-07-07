Эксперты дали прогноз курса доллара на следующую неделю

07.07.2019 17:19

Доллар может еще подешеветь.

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,3/25,6 грн", - считает он.

Источник :https://www.rbc.ua