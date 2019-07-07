Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду

07.07.2019 21:34

Уже в следующем году «Киевводоканал» планирует повысить тарифы на воду в столице. В компании заявили, что в 2020 установят тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева в размере 25,13 грн (в т. ч. НДС 4,19 грн) за 1 куб. м, из них: 14,04 грн (в т. ч. НДС 2,34 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 11,09 грн (в т. ч. НДС 1,85 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Стоит отметить, что для жителей многоэтажек тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению будет в размере 27,49 грн (в т. ч. НДС 4,58 грн), из них: 15,35 грн (в т. ч. НДС 2,56 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 12,14 грн (в т. ч. НДС 2,02 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Также сообщается, что на 2019 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева установлены в размере 20,37 грн (в т. ч. НДС 3,39 грн) за 1 куб. м, из них: 10,81 грн (в т. ч. НДС 1,80 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,56 грн (в т. ч. НДС 1,59 грн) за 1 куб. м водоотведения.

При этом тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) установлен в размере 21,75 грн (в т. ч. НДС 3,62 грн), из них: 11,54 грн (в т. ч. НДС 1,92 грн) за 1 куб . м водоснабжения; 10,21 грн (в т. ч. НДС 1,70 грн) за 1 куб. м водоотведения.

В свою очередь генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий уточнил, что в следующем году стоимость использованной воды будут разделять на всех жильцов многоквартирного дома. Чтобы не платить за воду, которую без учета использовали соседи, Новицкий рекомендует выявлять недобросовестных потребителей и сообщать о них в компанию.

Источник: https://from-ua.com