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«Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва
Партия Слуга народа подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля
«Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия Слуга народа подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке», — сказано в сообщении партии в Facebook.
Партия подала иск, потому что пережеребьевка может повлечь искажение воли избирателей, поскольку партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях.
Кроме того, партия отмечает, что из-за повторной жеребьевки может быть невозможно перепечатать бюллетени, и, соответственно, выборы могут не состояться.
В Слуге народа резюмируют, что решение суда первой инстанции влечет безвозвратные расходы средств государственного бюджета и избирательных фондов партий.
26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
29 июня во исполнение решения Верховного Суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии «Рух Новых сил Михаила Саакашвили», однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.
30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что «Рух новых сил Михаила Саакашвили» зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, партия, суд, Верховная Рада, Слуга народа
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