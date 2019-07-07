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Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия
Глава украинского государства Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Луганскую область вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском озвучил условия восстановления моста в Станице Луганской, о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-службу украинского лидера. В частности, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что Украина желает отстроить данный мост.
Так, президент украинского государства Владимир Зеленский сообщил: «Я публично договаривался с Кабинетом министров Украины. Мы сейчас находим деньги, и строим этот мост очень быстро. Но для этого нужно отодвинуть укрепления с другой стороны. Если они сделают это, то мы начинаем строительство этого моста, и закончим это делать очень быстро». Кроме того Владимир Зеленский заявил, что в ходе строительства моста людям обеспечат возможность пересечения границы.
Как ранее сегодня мы уже сообщали, гарант Конституции Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого. Президент отметил, что возлагает на новоназначенного чиновника большие надежды.
Теги: Донбасс, строительство, мост, Станица Луганская, Зеленский
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