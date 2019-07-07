В ОБСЕ приняли резолюцию по двум газопроводам

07.07.2019 18:00

Зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу безопасность и надежность поставок, считают в организации.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял на заседании резолюцию, в которой выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток в политических целях. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 июля.

В документе указано, что ПА ОБСЕ "выражает особую обеспокоенность по поводу проектов Северный поток-2 и Турецкий поток и их потенциального использования как средств политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".

В тексте резолюции также подчеркивается, что "зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках".

Кроме того, ПА ОБСЕ призывает страны-участницы воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов".

Принимаемые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится в понедельник в Люксембурге.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос строительства Северного потока-2 с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер считает, что Трамп – единственный человек, который может решить этот вопрос в пользу Украины.

Две нитки газопровода Северный поток-2, которые являются расширением уже существующего Северного потока, должны соединить российскую Усть-Лугу с немецким Грайфсвальдом.

По ним из России в Германию будет поставляться до 55 млрд куб м газа в год. Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа – Украина и Польша – опасающиеся утраты транзитных платежей, а также ряд стран Евросоюза.

Источник : https://korrespondent.net