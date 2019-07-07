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В Одессе неизвестный захватил в заложники работницу финучреждения

07.07.2019 18:20
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В Одессе неизвестный захватил в заложники работницу финучреждения

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром".

В Сувороському районе Одессы неизвестный захватил в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

Отмечается, что правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром". На месте инцидента работает руководство полиции Одесской области, следственно-оперативная группа и патрульные.

Источник : https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, Одесса, работник, заложники
 
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