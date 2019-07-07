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Впервые в истории: в Украину прибыла первая нефть из США
Впервые за всю историю Украины в субботу, 6 июня в Одессу была доставлена первая партия нефти из Соединенных Штатов Америки, о чем пишет replyua.net со ссылкой на администрацию Одесского морского порта.
В сообщении, в частности, говорится, что в 07 часов 20 минут утра на причале №2Н Одесского порта было поставлено танкер под флагом Гонконга Wisdom Venture. Это судно доставило из США в Одессу 75 тысяч тонн «черного золота». Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, партия нефти была закуплена ПАО «Укртантнафта» для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
В свою очередь, руководитель Одесского порта Игорь Ткачук заявил, что их компания имеет огромный опыт работы с нефтепродуктами. В свое время, по его словам, через порт транзитом проходила в огромных объемах нефть для Мозырского нефтеперерабатывающего завода Беларуси.
Ткачук добавил: «Новому грузопотоку из Соединенных Штатов Америки также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта является крупным и универсальным терминалом, пропускная способность которого достигает 25 миллионов тонн в год. Он оснащен оборудованием для работы буквально со всеми видами нефтеналивных грузов».
Теги: Украина, США, Донбасс, нефть
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