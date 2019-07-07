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Зеленский анонсировал войну против контрабанты: «Те, кто «крышуют», уже можете волноваться»
Гарант Конституции украинского государства Владимир Зеленский рассказал о своих серьезных намерениях бороться с контрабандой на территории Закарпатской области, а также иных областях нашей страны.
В частности, как пишет replyua.net со ссылкой на украинский «Интерфакс», такое заявление Зеленский озвучил на представлении нового главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко в Ужгороде.
В частности, президент Украины заявил: «Вы не волнуйтесь, мы обязательно вас будем поддерживать! Волноваться, полагаю, сейчас будут те люди, которые занимаются контрабандой и «крышуют» эту самую контрабанду. Это вам главный привет из Киева, и почему мы в таком составе приехали».
Президент Украины подчеркнул, что именно в результате вышеозвученной проблемы на Закарпатье с ним, а ранее до этого во Львовскую область приехали Иван Баканов, Андрей Богдан, Сергей Трофимов, Руслан Рябошапка, а также Андрей Гончарук, Андрей Ермак, и Сергей Шефир с Максимом Нефедовым и Александром Власовым.
Теги: Донбасс, Закарпатье, контрабанда, Конституция, Зеленский
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