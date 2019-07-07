Зеленский рассказал о перспективах будущего флота Украины

07.07.2019 15:00

Украинские Военно-морские силы должны адекватно давать ответ на вызовы и угрозы нацбезопасности. Как передает replyua.net, об этом сегодня заявил глава государства Владимир Зеленский, выступая с поздравлением по случаю дня украинских ВМС, отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны. «Сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Военно-морские силы – это наша общая цель и вместе мы ее достигнем», – подчеркнул он.



По словам Зеленского, украинские военные моряки каждый день выполняют важные и сложные задачи по защите морских границ



«Активно проводятся мероприятия боевой деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, на достойном уровне укрепляют уровень региональной безопасности нa юге Украины», – добавил глава государства. Кроме того, он пояснил, что в рамках конструктивного сотрудничества с партнерами на Западе является участие отечественных кораблей и катеров в ежегодных учебно-боевых учениях Sea-Breeze-2019.