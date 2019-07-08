«Чувствуется сила! Молодец!» Украинцы в восторге от нового видео Зеленского

08.07.2019 18:31

Сегодня, 8 июля, президент Украины записал очередное видео, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, предложил встретиться в Минске и провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, передает replyua.net.

Соответствующее Ообращение было опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, а также на его личной странице в «Инстаграм».



Отметим, украинцы радостно восприняли призыв украинского лидера, отметив, что давно ждали такого руководителя. «Чувствуется сила! Молодец! Живем надеждой!», «Ты только делай, не сдавайся. И не слушай плохих людей, главное, что мы тебя любим», «Наш президент! Неужели я наконец-то могу это сказать с гордостью и удовольствием!!!», «Наш президент! Неужели я наконец-то могу это сказать с гордостью и удовольствием!!!», «Самый лучший президент за историю Украины!», «Зеленский прекрасен! Рады за Украину», «Президент, который не пудрит мозги, а заставляет задуматься. Браво», «Владимир, не видитесь на провокации, просто идите к своей цели, мы в вас верим», - написали в комментариях украинцы.