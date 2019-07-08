«Даем сутки на адекватный ответ»: националисты предъявили ультиматум президенту Зеленскому

08.07.2019 11:01

Представители украинских националистических сил потребовали от гаранта Конституции Владимира Зеленского адекватной реакции на анонсированный скандальный телемост между телеканалами Россия24 и Newsone. Как передает replyua.net, об этом заявил глава партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий.



«У этой информационной диверсии одна цель. Максимальная программа - символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если ничего не выйдет- показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают «фашисты» и, опять же, добавить баллов Медведчуку перед выборами», - написал он, добавив, что «украинским националистам «нужно поговорить» с президентом Владимиром Зеленским.



«У Владимира Зеленского есть сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Главы государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а президента. В противном случае ответ «зеленым человечкам» Кремля будут давать «черные человечки». Думай. Те», - заявил он.