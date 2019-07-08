«Держим голову холодной»: Данилюк прокомментировал проведение скандального телемоста с РФ

08.07.2019 12:49

В опубликованном сегодня посте на своей странице в Facebook секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал намерение телеканала NewsОne организовать телемост «Надо поговорить» с пропагандистами телеканала «Россия 24», призвав «прекратить истерику», так как в ведомстве уже начали работать над решением этого вопроса, передает replyua.net.



«Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Как сильная страна, мы должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Так как именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только расти. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями», - отмечается в сообщении Данилюка.



Как известно, скандальный телеканал NewsOne, входящий в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал планируют провести 12 июля совместный телемарафон «Надо поговорить». В связи с этим группа активистов сегодня анонсировала проведение акции протеста у здания телеканала. Тем временем, в Нацкорпусе уже выдвинули по данному поводу ультиматум президенту Владимиру Зеленскому.