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Гройсман заверил, что цена на газ для населения осенью подниматься не будет
По словам премьера, цены – в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены
Цена на газ для населения осенью подниматься не будет, обещает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Что касается цены на газ. Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены – в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас (газа в газохранилищах – ред.) сейчас, на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. м куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов. в воскресенье.
Он подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ.
Он пообещал, что будет делать все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышения".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, тарифы, Гройсман
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