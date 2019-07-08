На Херсонщине выращивают нестандартные арбузы

08.07.2019 08:01

В Херсонской области выращивают арбузы необычного цвета. Вместо зеленой кожуры плоды обладают кожурой желтого цвета. При этом мякоть может быть как красной, так и желтой.

Местные фермеры надеются, что скоро их продукция появится на полках отечественных супермаркетов вместо импортных баштанных. А пока что нестандартные арбузы охотно покупают прямо с поля. Ирина Евтух выросла в семье селекционеров. То, что в данной области науки придумывает брат, сестра охотно воплощает в жизнь на своем поле. Экспериментирует при этом и с помидорами.

Что касается цветных арбузов, то в Европе они уже давно завоевали популярность. Однако отечественный потребитель лишь входит в курс дела.

Источник: http://kr24.com.ua