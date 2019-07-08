"Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине

08.07.2019 08:15

Уникального карпатского мольфара Михаила Нечая убили еще в 2011 году. Но до своей смерти он оставил пророчества для Украины.

Новость о смерти легендарного предсказателя шокировала людей. По сей день никто не знает, что случилось тогда. Но очевидно, что обычный на первый взгляд пожилой дедушка очень много знал, поэтому его убийцей мог стать религиозный фанатик или кто-то, кто хотел отомстить старику. Мольфар предсказывал для Украины множество событий, что уже успели произойти.

И ведь его предсказания сбывались, мольфара боялся даже убежавший президент Виктор Янукович. Нечай в день его инаугурации заявил, что долго главой государства он не будет. Тогда о Революции Достоинства никто и не начинал думать.

Мольфар рассказывал и о дальнейшей судьбе общества. Нечай был уверен, что украинский генофонд попробуют уничтожить, а территории разорвут на куски.

Восток Украины старец называл зоной риска. Потом в этом регионе началась антитеррористическая операция на Донбассе. Также угрозу для страны он видел со стороны Румынии, Польши, которые сейчас принимают «антибандеровский закон», они, по мнению мольфара, захотят отобрать Галичину. Провидец предупреждал о раздоре в Украине и «делении на различные лагеря», которое закончиться в итоге кровавой трагедией.

Источник: https://from-ua.com