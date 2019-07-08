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Наступление Путина: украинцев предупредили о масштабном вторжении РФ, «сотни тысяч на границе»
Владимир Путин сконцентрировал на границе с Украиной гигантскую группировку военных, готовых для вторжения на территорию нашей страны
Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко, передает Обозреватель.
По его словам, еще два года назад Владимир Путин перебросил на границу с Украиной около 250 тысяч военных. Данная группировка готова для развертывания полномасштабных военных действий против нашей страны.
«Путин подготовил свои войска и в позапрошлом году провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сформировавшимися на западе и юго-западе РФ. По оценкам экспертов, чтобы начать широкомасштабные действия против Украины, нужно от 240 тысяч и больше», — утверждает генерал ВСУ.
Игорь Романенко уверен, что с начала войны на Донбассе в 2014 году Российская Федерация много чего «оттренировала», подтянула войска и сформировала усиленные дивизии на восточной границе Украины.
«И теперь интенсивно строит инфраструктуру, которая все это сможет обеспечить и при необходимости перебросить из глубинки России – железнодорожным или воздушным путем – дополнительные войска и вооружения», – подчеркнул экс-замглавы Генштаба ВСУ.
Подытоживая, генерал запаса напомнил, что 2018 году под видом создания совместной с Беларусью системы противовоздушной обороны Владимир Путин завел войска на белорусскую территорию, причем не только войска ПВО, которые также могут быть использованы при полномасштабном вторжении на территорию Украины.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, военные, наступление
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