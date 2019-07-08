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О чем могут договориться Зеленский и Путин: дан прогноз

08.07.2019 17:08
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О чем могут договориться Зеленский и Путин: дан прогноз

Астролог Людмила Халанская составила гороскоп совместимости Владимира Зеленского и Владимира Путина (в качестве потенциального переговорщика), пишет Главред.

"Солнце Путина попадает в соединение с Плутоном Зеленского. Это соединение уже само по себе, без прочих аспектов между картами, указывает на невозможность взаимоотношений, если между людьми нет уважения", - отметила Халанская.

По ее словам, прямой контакт между двумя главами государств, если бы и состоялся, не принёс бы никаких результатов.

"Ещё один негармоничный аспект от Солнца Путина – квадрат к Меркурию президента Украины, который только подтверждает полное отсутствие желания понимать и даже просто слушать друг друга", - объяснила она.

"Меркурий Владимира Зеленского также находится в квадрате с Сатурном Владимира Путина – ни о каком конструктивном диалоге между этими двумя людьми не может быть и речи!", - добавила астролог.

Халанская отметила, что если бы эти два человека имели какие-нибудь общие дела в реальной жизни, им было бы не избежать интриг, взаимных подозрений и даже судебных разбирательств.

"Сатурн лидера РФ попадает в соединение с Плутоном натальной карты Владимира Зеленского. Те немногие позитивные аспекты, которые присутствуют в гороскопе совместимости, никак не помогут им договориться, поскольку все эти показатели подразумевают непосредственное регулярное общение двух людей на личном уровне, чего, разумеется, между ними нет и быть не может". - резюмировала она.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, конфликт, астролог, договор, Зеленский
 
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