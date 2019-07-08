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Одесские пляжи почернели от мазута (ВИДЕО)

08.07.2019 16:15
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Одесские пляжи почернели от мазута (ВИДЕО)

Не успела акватория одесского залива отчиститься от сине-зеленых водорослей, как случилась новая напасть, сообщает Думская.
В минувшее воскресенье на пляжи Одессы выбросило нефтепродукты. Отдыхающие фиксируют загрязнения от Ривьеры до Новой Дофиновки.
По словам отдыхающих, маслянистая жидкость имеет запах мазута и плохо отмывается с тела и одежды.



Теги: Одесса, мазут, пляж, загрязнение
 
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