У НСЖУ засудили ідею телемосту NewsOne з "Росією 24"

08.07.2019 13:43

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує можливе проведення телемосту українським телеканалом NewsOne та державним російським телеканалом "Россия24".

- Наша позиція однозначна - «російські ЗМІ несуть пряму відповідальність за розпалювання ворожнечі та поширення інформаційної пропаганди, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні» (цитата із заяви Правління НСЖУ, квітень 2018). Ми готові захищати широкі права українських журналістів та українських ЗМІ, водночас обурливою є пряма співпраця із російським пропагандистським телеканалом, - зазначив Сергій Томіленко.

Він закликав колектив телеканалу NewsOne дотримуватися чинного законодавства та норм медіа-регулювання, які забороняють трансляцію в українському ефірі російських телеканалів.

- Власники та керівники медіа повинні враховувати, що свідома співпраця з державними російськими медіа може бути фактором, який спричинить протестні акції (та цілком реально - фізичну агресію), - зазначив голова НСЖУ і закликав телеканал NewsOne якомога скоріше переглянути своє рішення щодо проведення телемосту з каналом Росія24.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський «Россия 24» проведуть телеміст під назвою «Надо поговорить». Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку «Россия 24» - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.

За даними сайту «Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТзОВ «Новини 24 години» (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали «112 Україна» та ZIK.

Низка українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.