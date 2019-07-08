Украина и ЕС подписали 5 важных финсоглашений

08.07.2019 21:04

Соответствующие договора были подписаны между Кабинетом Министров и Европейской комиссией в ходе 21-го саммита "Украина - ЕС" в понедельник в Киеве, передают Українські Новини.

Финансирование предусмотрено на программы технического сотрудничества, антикоррупционных инициатив, поддержки гражданского общества и культуры, поддержки востока Украины и децентрализации.

По данным агентства, общая сумма финансирования по пяти соглашениям составляет 127 млн евро.

В частности, ЕС дополнительно выделит 10 млн евро на поддержку Донбасса и Приазовья.

Средства будут привлечены для улучшения доступа внутренне перемещённых лиц к административным и социальным услугам, помощи малым и средним предприятиям, развития инфраструктуры, поддержки реформ в здравоохранении и образовании.

Еще 10 млн евро ЕС выделит для поддержки украинского гражданского общества и культуры.

Также Евросоюз профинансирует на 22,9 млн евро усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.

Кроме того, Украина привлечет от ЕС 40 млн евро на усовершенствование региональной политики и реализацию реформы децентрализации.

В рамках данной программы запланирована поддержка небольших государственных инвестиционных проектов в объединенных территориальных общинах.

В свою очередь программа технического сотрудничества на 2019 год предусматривает выделение 44 млн евро на имплементацию реформ в соответствии с соглашением об ассоциации в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, инвестиционного климата, торговли и сферы трудовых отношений.

Как сообщалось ранее, по итогам 21-го саммита "Украина - ЕС" подготовлен проект совместного заявления, который преимущественно учитывает пожелания украинской стороны.

Ране Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского обсудить "оккупацию Россией украинских СМИ" на саммите с ЕС.

Источник: https://from-ua.com