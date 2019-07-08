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Украинцам рассказали, когда телевидение станет полностью платным

08.07.2019 12:01
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Украинцам рассказали, когда телевидение станет полностью платным

Крупнейшие медиагруппы Украины окончательно перейдут на платное вещание с 20 января 2020 года.

С этой даты кодирует сигнал провайдер цифровой услуги Зеонбуд. "Первой ласточкой" станет кодирование сигнала Зеонбуда на открытом спутнике Astra 4 уже в сентябре этого года.

Следующим на очереди будет спутниковый сигнал – до 20 сентября 2020 года.

Чтобы иметь возможность смотреть закодированный сигнал, телезрителям придется купить тюнеры сет-топ-бокс, то есть декодеры.

В Т2 Главреду уточнили, что телезрители Зеонбуда (как официального оператора сети Т2) бесплатно будут и дальше смотреть 32 канала, "как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

"Договор с медиагруппами о кодировании сигнала относится исключительно к технологическим каналам, по которым сигнал поступает от Главной станции сети Т2 к региональным передающим станциям", – заявили в компании.

Отметим, по последним оценкам, в Украине аналоговое телевидение до сих пор смотрят порядка 2,2 млн домохозяйств. В свою очередь целый ряд телевещателей, включая иностранных, свой спутниковый сигнал передают в открытом виде.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, телевидение
 
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