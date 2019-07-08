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Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны
После жаркого июня июль балует украинцев прохладой и дождями. Ранее сообщалось, что июль-2019 сохранит статус самого теплого месяца года, хотя погода ожидается неустойчивой: то грозы со шквалами, то изнуряющая засуха. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ожидать в ближайшие дни.
В субботу, 6 июля дожди и грозы ожидаются на востоке и юге Украины. Температура воздуха по стране днем составит в среднем 21-24 градуса выше нуля. Теплее всего будет в южных регионах – в среднем 26-28 градусов.
В воскресенье, 7 июля грозовой фронт уйдет с юга и востока и накроет запад, север и центр страны. При этом похолодания он не принесет, скорее, наоборот. В западных областях днем ожидается от 23 до 26 градусов тепла, в центре 26-29 градусов, на севере 25-27, в восточных областях 25-28, и на юге от 28 до 31 градуса выше нуля.
В понедельник, 8 июля регионы Украины снова "поменяются погодой" – осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке. В западных и северных областях станет прохладнее – днем от 21 до 23 градусов, в центре – от 23 до 25 градусов, а вот на востоке и и на юге в среднем от 26 до 29 градусов тепла.
Во вторник, 9 июля дожди (правда, без гроз) везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей. По всей Украине станет еще прохладнее, холоднее всего на западе – там днем всего 19-21 градус тепла. В центральных районах ожидается от 21 до 24 градусов, на севере 20-22 градуса, в восточных областях 23-25 градусов, и на юге 25-27 градусов.
В среду, 10 июля дожди везде, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Температура воздуха будет колебаться примерно в том же диапазоне, что и накануне: средняя температура воздуха по стране составит 21-23 градуса выше нуля.
Народный прогноз погоды
6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью, пишет сайт "Синоптик".
7 июля отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В старину заметили, если на Ивана сильная роса – к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить.
8 июля почитается память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. В древности заметили, что с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.
9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.
10 июля отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. В народе известно такое название этого дня – Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что в старину портило заготовку сена. Если дождь в этот день случается, то дождливая погода установится надолго. А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, дождь, прогноз погоды
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