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«Вы все герои»: Туск обратился к украинцам
Президент Евросовета Дональд Туск извинился перед украинцами за то, что не смог сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
По словам Туска, это его последний визит в Киев в нынешней должности и вспомнил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, «как на проукраинского маньяка»:
«Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать».
Кроме того, политик добавил, что отвага и решимость украинцев снискали уважение и признание у многих европейцев, и сегодня среди них все больше союзников украинского дела. Туск подчеркнул:
«В моих глазах вы все — герои. Именно так я видел вас во время Революции Достоинства на Майдане, а также затем, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны и одновременно строили собственное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая остается во многих городах, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ, вы устояли».
Кроме того, он добавил, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой:
«Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но есть также много причин быть довольными — и вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Дональд Туск, обращение
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