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Выборы в Раду под угрозой срыва: появилось историческое решение, которое меняет все
Стало известно, состоятся ли досрочные парламентские выборы 21 июля
Об этом пишет издание Страна.
В частности, Верховный суд вынес решение по жеребьевке, которая могла повлиять на досрочные выборы в Верховную Раду.
Сообщается, что Фемида решила отменить свое относительно пережеребьевке партий, поэтому досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
Так, рассмотрев дело в отношении пережеребьевки партий относительно номеров, под которыми они будут в избирательных бюллетенях на выборах в Верховную Раду Украины , суд вынес постановление отменить ее.
Как мы ранее сообщали, 26 июня в ЦИК произошла жеребьевка относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. 27 июня ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.
Все шло по плану, но 29 июня Верховный Суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия во внеочередных парламентских выборах
А 30 июня ЦИК внесла партию «Движение Новых сил Михаила Саакашвили» в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, что, как объясняли юристы, является незаконным.
После этого в апелляционный суд была подана жалоба с требованием провести пережеребьевку партий. В ЦИК сообщили, что данная процедура ударит по организации выборам, поскольку у государства не будет средств для печати новых бюллетеней.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада
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