Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности

08.07.2019 18:55

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ в системе образования.

Так, в законе "О профессиональном предвысшем образовании" значится, что с 2020 года все украинские колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров. Таким образом, эти учреждения будут теперь представлять уровень профессионального предвысшего образования.

Эксперты полагают, что такое нововведение позволит взрослому человеку получить несколько образований в рамках бюджетных средств. То есть, благодаря новому закону образование станет более гибким и достыпным.

Также в законе говориться, что студенты смогут самостоятельно выбирать форму обучения. Так, планируется расширить возможности дуального образования. В свою очередь, учебные заведения будут работать по новой системе государственного финансирования.

Об этом сообщается на странице Министерства образования и науки Украины.

Источник: https://from-ua.com