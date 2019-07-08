Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ в системе образования.
Так, в законе "О профессиональном предвысшем образовании" значится, что с 2020 года все украинские колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров. Таким образом, эти учреждения будут теперь представлять уровень профессионального предвысшего образования.
Эксперты полагают, что такое нововведение позволит взрослому человеку получить несколько образований в рамках бюджетных средств. То есть, благодаря новому закону образование станет более гибким и достыпным.
Также в законе говориться, что студенты смогут самостоятельно выбирать форму обучения. Так, планируется расширить возможности дуального образования. В свою очередь, учебные заведения будут работать по новой системе государственного финансирования.
Об этом сообщается на странице Министерства образования и науки Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, закон, образование, Зеленский
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