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Зеленский вызвал Путина на серьезный разговор, в Кремле паника: «Я не готов»
В России прокомментировали возможность проведения переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным
В Кремле готовы рассмотреть возможность проведения шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что эти переговоры будут «новым форматом».
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться для обсуждения урегулирования конфликта на Донбассе. В качестве места встречи глава государства выбрал Минск.
«Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается», — прокомментировал это предложение украинского президента Песков.
Он обратил внимание на то, что Зеленский вызвал Путина на разговор вместе с президентом США Дональдом Трампом, а также рядом других западных политиков. Эта идея явно заставила представителей Москвы волноваться.
«Дело в том, что США не являются участником «нормандского формата» и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — заявил Песков.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский экстренно обратился к украинцам и объяснил цель так называемого «телемоста», который скандальный телеканал NewsOne готовил с пропагандистами Кремля.
Президент уверяет, что это всего лишь пиар-ход перед выборами для некоторых политиков.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Кремль, нормандский формат, Зеленский
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