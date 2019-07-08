Зеленский записал эмоциональное обращение к украинцам и Путину. ВИДЕО

08.07.2019 13:56

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между NewsOne и Россией 1 дешевым, но опасным пиар-ходом.

Также Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину провести в Минске прямые переговоры.

Напомним, телеканал NewsOne бизнес-партнера Виктора Медведчука и пропагандистский канал Россия 1 анонсируют проведение телемоста "Надо поговорить!"

Телемост должен состояться 12 июля в 18:00 между студиями канала Россия 1 в Москве и NewsOne в Киеве.

Источник: https://from-ua.com