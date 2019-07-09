Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе

09.07.2019 21:14

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассматривать предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом Лавров сказал журналистам по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ, сообщает ДонПресс.

По словам главного российского дипломата, такие предложения нужно делать по дипломатическим каналам.

Глава МИД РФ прокомментировал вопрос по поводу обращения президента Украины Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске.

«Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности», — сказал Лавров.

Также он напомнил, что для целей урегулирования конфликта в Донбассе созданы действующие форматы — контактная группа и нормандский формат.