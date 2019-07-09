- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе21:14
- На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине20:49
- Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе20:30
- В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату17:28
- В Украину идет затяжное похолодание16:00
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- «Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины14:45
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО14:10
- Когда Зеленский встретится с Трампом: Чалый сделал важное заявление о дате и секретном оружии для Украины12:11
"Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение
Политолог Виталий Портников уверен, что реакция Кремля на новый всплеск антироссийских настроений в Грузии демонстрирует, как изменилась политика Владимира Путина на постсоветском пространстве. Совсем недавно Кремль старался поддерживать устойчивость режимов, которые сохраняли с ним хотя бы относительно нормальные отношения и "наказывал" тех, кто выбирал путь сопротивления российской агрессии пишет Диалог.UA.
Правительство «Грузинской мечты» и ее лидера, олигарха Бидзины Иванишвили – именно такое, декларирующее конструктивный подход руководство. Восстановление экономических связей, поддержка туризма из России, нежелание допускать эскалацию из-за оккупированных территорий… В конце концов, сама сессия Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов уселся в кресло спикера грузинского парламента – тоже результат этой политики. Протесты против Гаврилова организуют оппозиционные партии. Не власть. Представители власти осуждают факт появления Гаврилова в кресле спикера, но стараются утихомирить страсти и даже разогнать акцию протеста. Москва в ответ на действия грузинской оппозиции отменяет авиационное сообщение с Грузией, что становится серьезным ударом по туризму в этой стране. Журналист оппозиционного канала оскорбляет Путина. Канал "Рустави-2" постоянно критикует не только Кремль, но и грузинскую власть. Представители этой власти – впрочем, как и представители оппозиции, как и представители самого телеканала – осуждают журналиста. Его осуждает даже Михаил Саакашвили, которого в Москве привычно обвиняют во всех смертных грехах. Российские СМИ называют реакцию бывшего грузинского президента "необычной". Но, тем не менее, обсуждают возможность запрета импорта грузинских вин и минеральных вод. Повторюсь, не в ответ на недружественные действия правительства Грузии. А в ответ на поведение оппозиционного журналиста на оппозиционном канале. И это главный урок, который должна была бы вынести команда Владимира Зеленского из ситуации в Грузии. Москва больше не воспитывает правительства. Она воспитывает народы. Можно проявлять чудеса конструктивности, выступать за возобновление переговоров, отказ от блокады Донбасса и даже за особый статус оккупированных территорий. Можно разговаривать на русском языке и даже возобновить подачу воды в оккупированный Крым. Это все больше не имеет для Москвы никакого значения. Любая антироссийская демонстрация в центре Киева или Львова, любая «неправильная» телевизионная программа на любом телевизионном канале может привести к отключению газа, возобновлению обстрелов, захвату кораблей. Одним словом, к любому наказанию. Кремль ставит правительствам, которые хотели бы найти с ним общий язык, простую и ясную задачу – успокоить "смутьянов" в собственных странах. Сделать так, чтобы в Украине или Грузии не было людей, которые осмелились бы выходить на демонстрации против российского руководства или говорить в эфире то, что может не понравится депутатам Государственной Думы. Не только правительства, но и народы бывших советских республик должны знать свое место. Причитающееся место, по словам российского "сенатора" Алексея Пушкова. Пушков откровенно насмехался над Украиной, когда Россия возвращалась в ПАСЕ, а теперь поддерживает запрет на грузинские продукты. Это его представление о месте и есть. И это то, что Зеленский должен понять еще до начала диалога с Путиным в любом формате. С Россией не удастся договориться ни о чем. И потому, что Путин не хочет договариваться. И потому, что в нашей стране слишком много патриотов, которые не согласятся с капитуляцией. А наказывать за их "неправильное поведение" Кремль будет всех – и самих патриотов, и Зеленского с его командой, и местных коллаборационистов. Может, в этом и состоит теперь наше национальное единство – в том, что все мы, как и грузины сегодня, станем объектом российского "наказания"?
Теги: Донбасс, Путин, Грузия, Зеленский
- Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году
- Мнение эксперта: Империю Путина ожидает крах
- "Конфликт быстро будет исчерпан - Россия сдастся", - легендарный командир "Грузинского легиона" Мамулашвили ответил, почему Путин не сможет удержать Донбасс даже до конца 2017 года
- Голосуя за Тимошенко, вы приведете РФ к победе на Донбассе: "Реальной альтернативы Порошенко нет", - Нусс украинцам
- Трамп «отмазал» Путина в деле о кибератаках
- "В Кремле засуетились из-за прошлого Путина",- политолог
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе21:14
- На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине20:49
- Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе20:30
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Рева рассказал, кому в июле не повысили пенсии, и что делать