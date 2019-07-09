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Магнитные бури в июле 2019: две даты, когда лучше переждать дома
Магнитные бури в июле нанесут мощный удар каждому. В июле 2019 года будут дни, которым не слишком обрадуются метеозависимы люди. Хотя в общем течение месяца геомагнитная обстановка будет сравнительно стабильной.
И все же не избежать периодов повышенной активности магнитного поля Земли. Так, в июле 2019 года ожидается две крупнейших и самых влиятельных магнитных бурь. Чтобы уберечься от их возможного негативного влияния, стоит знать, когда ждать. 15 июля - ожидается интенсивная магнитная буря; 29 июля - довольно незначительная магнитная буря, которую могут даже не почувствовать метеозависимы люди.
Ранее астролог Владислав Росс рассказал, каким знакам Зодиака не повезет в июле, будет очень тяжело, передает dialog.ua.
Как известно, магнитные бури очень влияют на самочувствие и настроение - вызывают раздражительность, сонливость или наоборот - бессонница и внезапное ухудшение самочувствия в целом. Поэтому в этот период следует придерживаться простых советов, чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние: не переедать; минимизировать употребление очень жирной и слишком соленой пищи; избегать сильной физической нагрузки; не употреблять алкогольных напитков и пить меньше кофе; больше гулять на свежем воздухе. Магнитные бури влияют на физическое состояние людей. Особенно это чувствуют метеочувствительные и пожилые люди. Беременные женщины и маленькие дети тоже попадают в зону риска.
Теги: Украина, Донбасс, прогноз, астролог, магнитная буря, Влад Росс
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