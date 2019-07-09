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На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине

09.07.2019 20:49
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На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет проводиться военного парада. Об этом он сообщил в новом видеообращении, в Фейсбуке.
По его словам, 300 миллионов гривен, запланированные на организацию парада пойдут на премии украинским бойцам. Глава государства отметил:
«Обычно на День Независимости проходит военный парад — помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям — нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты — все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат».



Теги: Донбасс, парад, День Независимости, Зеленский
 
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