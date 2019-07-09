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Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе

09.07.2019 20:30
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Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе

Карен Шахназаров, который открыто поддерживает преступный режим Кремля, обвинил в вооруженном конфликте на Донбассе украинские власти, которые ведут "неправильную" языковую политику в стране. Циничное заявление режиссер сделал в эфире "шоу" пропагандиста Соловьева на телеканале "Россия 1", передает "Диалог.UA".
Шахназаров умолчал о вторжении россиян на восток украинского государства и заявил, что началом для войны послужила отмена Верховной Радой закона о русском языке как региональном языке Донбасса. Ранее отличился оскорблением украинцев и грузин "главный некрофил" РФ Петр Толстой.
Также цинично оболгал Украину и ее экс-лидера Петра Порошенко российский агрессор Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе.



Теги: Донбасс, война, причины, Карен Шахназаров, заявление
 
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