Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе

09.07.2019 20:30

Карен Шахназаров, который открыто поддерживает преступный режим Кремля, обвинил в вооруженном конфликте на Донбассе украинские власти, которые ведут "неправильную" языковую политику в стране. Циничное заявление режиссер сделал в эфире "шоу" пропагандиста Соловьева на телеканале "Россия 1", передает "Диалог.UA".

Шахназаров умолчал о вторжении россиян на восток украинского государства и заявил, что началом для войны послужила отмена Верховной Радой закона о русском языке как региональном языке Донбасса. Ранее отличился оскорблением украинцев и грузин "главный некрофил" РФ Петр Толстой.

Также цинично оболгал Украину и ее экс-лидера Петра Порошенко российский агрессор Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе.