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Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией
Комментируя телемост между Россией и Украиной, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что просмотр телевизора грозит спровоцировать раннюю смерть. И вообще, по ее словам, такие передачи, могут негативно повлиять на человеческое здоровье, вызывая ожирение, психические расстройства и т.п, передает Главред.
"Пропагандисты, которые там (на канале NewsOne – ред.) работают, мимикрируют под журналистов благодаря удостоверением журналистов. И с ними все понятно. Но часто к ним на эфиры ходят украинцы, "чтобы использовать все площадки для донесения своей хорошей идеи". Что можем сделать мы? Бойкотировать эти "медиа", постоянно следить за информационной гигиеной и меньше смотреть телевидение. Это крайне вредно для здоровья", – написала она в Facebook.
Теги: Россия, Донбасс, смерть, пророк, Ульяна Супрун
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