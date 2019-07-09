Главная / Новости / Украина / В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату
Последние новости раздела
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе21:14
- На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине20:49
- Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе20:30
- В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату17:28
- В Украину идет затяжное похолодание16:00
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- «Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины14:45
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО14:10
- Когда Зеленский встретится с Трампом: Чалый сделал важное заявление о дате и секретном оружии для Украины12:11
В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату
09.07.2019 17:28
В июне зарплата президента Зеленского составила всего 22 тыс. гривен, чиновники из ОП не получили средств.
Об этом сообщили "Украинским новостям" в Офисе президента, передает "Диалог.UA".
Ранее отец Зеленского остался недоволен "смешной" зарплатой президента. Так, в Офисе президента сообщили, что Зеленский за июнь получил 28 тыс., а с вычетом налогов ему выдали 22 тыс. За май он же получил 12 тыс., а после налогов всего 10 тыс. Отмечается, что в июне сотрудники Офиса президента не получили, как и в мае. Напомним, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в Администрацию президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.
Теги: Украина, Донбасс, офис, зарплата, Администрация президента, чиновники, Зеленский
Читайте также:
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников
- Яресько рассказала, когда ожидать повышения пенсий и зарплат
- Украинский офис "ВКонтакте" будет защищать интересы пользователей и партнеров
- Янукович обещает погасить долги по зарплатам и пенсиям. За свой счет
- В Украине вычислили размер средней зарплаты
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе21:14
- На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине20:49
- Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе20:30
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Рева рассказал, кому в июле не повысили пенсии, и что делать