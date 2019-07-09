Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО

09.07.2019 14:10

Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то показал зубы и уволил главных таможенников за коррупцию, а также жестко предупредил о последствиях в дальнейшем.

Как сообщает donbass.uа, президент заявил, что все будет меняться и остался всего 1 месяц до активных посадок.