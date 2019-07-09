«Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины

09.07.2019 14:45

Украинский астролог Влад Росс рассказал, что предстоящая неделя будет сложной для Украины, пишет ДонПресс.

По словам астролога, она начнется тяжело и сулит катастрофы и большие неприятности. Уже 9 и 10 июля будет кризисный период (большое количество ДТП, несчастных случаев и разных катастроф).

«Я бы не советовал летать в это время на самолетах и вертолетах», — отметил Росс.

По его мнению, неделя станет критической для семей, для взаимоотношений.

«Причем отношения могут портиться как между брачными партнерами, так и между бизнес-партнерами», — предупредил астролог.

По словам Росса, уже с 11 июля начнутся изменения к лучшему.

«Это время будет более гармоничным. По крайней мере Марс и Меркурий на небе начнут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам, как до этого в июле. В этот период будет вырисовываться благоприятный „парус“ хороших удачных ситуаций», — сказал астролог.