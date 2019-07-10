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Арест имущества Ющенко: суд вынес неожиданный вердикт, подробности
Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров Управления спецрасследований по аресту имущества 4-го президента Украины Виктора Ющенко в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича
Об этом пишет УНИАН.
Решение суда сообщил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Атаманчук. Он отметил, что вчера в Печерском суде было рассмотрено ходатайство Управления спецрасследований касаемо ареста имущества Виктора Ющенко, однако судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Мотивация такого решения пока еще неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет. Однако прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.
Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайством об аресте имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».
Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-президент Украины Виктор Ющенко подтвердил, что 4 июня явился к следователю Генеральной прокуратуры Украины, который сообщил ему о подозрении.
«Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем насчет завладения им урочища Межигорье», — рассказал Ющенко в своем Фейсбуке.
При этом бывший президент опроверг все обвинения в свой адрес и пообещал доказать свою невиновность в суде. Он также назвал это дело политической провокацией, созданной для того, чтобы отвлечь внимание народа от других скандальных расследований.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, суд, арест, Межигорье, Янукович, Ющенко
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