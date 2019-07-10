Чего ждут украинцы от Зеленского после 100 дней его пребывания в должности президента

10.07.2019 11:40

Что может быть ценнее жизни человека? А как можно устроить собственную жизнь, когда начинаешь с нуля? Где заработать, чтобы прожить? И немалая часть от заработка уходит в настоящее время на оплату жилищных условий. Поэтому так ждут украинцы от нового президента снижения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "24 канал".



Киевский международный институт социологии с 25 июня по 7 июля проводил опрос среди взрослого населения Украины по поводу того, чего больше всего ждут люди от президента Украины за первые 100 дней пребывания на столь высокой должности. Больше всего (42,8%) ждут снижения тарифов на коммунальные услуги. 36,6% украинцев проголосовали за внесение в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента. И на третье место украинцы поставили вопрос мира в Украине - начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины (33%). Далее мнения разделились так: ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 31,4%, уменьшить зарплату топ-чиновникам – 17,6%, начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму – 14,3%, начать переговоры с Россией о восстановлении экономических отношений – 12,1%, инициировать изменение системы парламентских выборов (отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками) – 10%.



Меньше всего граждан Украины интересует вопрос, в каком офисе будет работать президент. 0,8% получил вариант "Перенести Администрацию президента в другое здание".