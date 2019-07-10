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«Евробляхи» в Украине: Зеленский анонсировал «покращення» для украинцев

10.07.2019 09:16
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«Евробляхи» в Украине: Зеленский анонсировал «покращення» для украинцев

Гарант Конституции украинского государства Владимир Зеленский намерен решить проблему штрафов для столкнувшихся с проблемами «евробляхеров».

В частности, как информирует replyua.net, во время визита в Закарпатскую область президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет пересмотрено законодательство о растаможивании транспортных средств на европейских номерах. Но это будет сделано только после того, как будет сформирована Рада. 

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если в Офисе украинского лидера будут найдены какие-то иные пути решения вопроса с отсрочкой штрафов для «евробляхеров», помимо законодательных, то они будут задействованы, однако пока он дал совет украинцам «потерпеть немного». 

Насколько известно, в мае месяца депутаты Верховной Рады Украины внесли изменения в Налоговый кодекс, которым продлили льготный период оформления автомобилей на европейских номерах еще на девяносто дней. В соответствии с документом №8488, начиная с 24 августа в отношении владельцев «евроблях», которые не растаможили к этому времени свои автомобили, будут применяться штрафные санкции.



Теги: Украина, Донбасс, растаможивание, автомобиль, Зеленский
 
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