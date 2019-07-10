Гройсман поручил Кабмину найти деньги на парад ко Дню Независимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина поручил Минфину и Минобороны найти необходимые средства для проведения военного парада на День Независимости.

«Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Таким образом мы решим два вопроса: первый — хорошую инициативу о повышении выплат и второе — это проведение парада не за счет социальных выплат. Эти предложения будут направлены президенту, и он уже примет окончательное решение как Верховный главнокомандующий», — отметил Гройсман.», — сказал он.