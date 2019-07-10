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Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что интернет будет проведен даже в самых далеких селах
О такой революционной реформе в правительстве Владимира Гройсмана даже не заикались.
«Благодаря Владимиру Зеленскому уже за полтора года мобильные операторы распространят 4G на все украинские города и дороги государственного значения, а еще через год — во все населенные пункты и на все пути. Чтобы никто не был ограничен в электронных возможностях. А это означает, что мы уже максимально близко, чтобы начать пользоваться «Государством в смартфоне», — заявили в команде Зеленского.
В пресс-службе президента отметили, что это станет возможным благодаря подписанному им указу № 497/2019 «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету».
«В последние несколько лет в мобильной связи в Украине появились технологии 3G и 4G. До 1 июля у мобильных операторов была обязанность охватить 4G областные центры Украины. Чтобы распространить его на города с населением свыше 10 тысяч человек, сейчас у них есть еще два с половиной года», – отметили в Зеленского.
Сегодня 16 миллионов украинцев постоянно живут без современной связи. Такая ситуация – вопреки Конституции и законам – дискриминирует людей в возможностях и правах на получение современных и качественных телекоммуникационных услуг, на информацию.
У президента Владимира Зеленского видят по-новому развитие экономики страны.
Уже разрабатывается законопроект «О развитии цифровой экономики Украины».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Интернет, Зеленский
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