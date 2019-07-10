Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам

10.07.2019 20:33

Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что интернет будет проведен даже в самых далеких селах

О такой революционной реформе в правительстве Владимира Гройсмана даже не заикались.

«Благодаря Владимиру Зеленскому уже за полтора года мобильные операторы распространят 4G на все украинские города и дороги государственного значения, а еще через год — во все населенные пункты и на все пути. Чтобы никто не был ограничен в электронных возможностях. А это означает, что мы уже максимально близко, чтобы начать пользоваться «Государством в смартфоне», — заявили в команде Зеленского.

В пресс-службе президента отметили, что это станет возможным благодаря подписанному им указу № 497/2019 «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету».

«В последние несколько лет в мобильной связи в Украине появились технологии 3G и 4G. До 1 июля у мобильных операторов была обязанность охватить 4G областные центры Украины. Чтобы распространить его на города с населением свыше 10 тысяч человек, сейчас у них есть еще два с половиной года», – отметили в Зеленского.

Сегодня 16 миллионов украинцев постоянно живут без современной связи. Такая ситуация – вопреки Конституции и законам – дискриминирует людей в возможностях и правах на получение современных и качественных телекоммуникационных услуг, на информацию.

У президента Владимира Зеленского видят по-новому развитие экономики страны.

Уже разрабатывается законопроект «О развитии цифровой экономики Украины».

Источник: https://politeka.net