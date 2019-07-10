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«Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя

10.07.2019 15:56
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«Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

«Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст. 142 УК Украины Разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений… Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — еxit. Идите», — сказал президент.

В ответ Годунко вступил с Зеленским в словесную перепалку.

«Смски ему дают читать, глупости всякие!», — сказал секретарь Бориспольского горсовета.

«Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи» — ответил ему Зеленский.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, Борисполь, Зеленский
 
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