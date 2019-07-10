«Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

«Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст. 142 УК Украины Разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений… Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — еxit. Идите», — сказал президент.