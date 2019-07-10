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Июль в депрессии: синоптики выдали украинцам шокирующий прогноз
10.07.2019 13:02
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +20°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +21°. В центре практически без осадков, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
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