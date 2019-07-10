Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз

10.07.2019 12:45

В июле на прилавках и в магазинах появляются арбузы, начинается сезон! Но, к сожалению, именно в это время есть риск купить некачественный продукт.

Помните о сезоне! Если не хотите вообще рисковать, то просто дождитесь августа. В это время не приходится сомневаться, что арбуз будет натуральным и дозревшим.

Эксперты советуют останавливать выбор на плодах, вес который не превышает 5-8 килограммов.

Если вы купите слишком большой или слишком маленький арбуз, рискуете разочароваться из-за незрелой мякоти. Также важно, чтобы шкурка была немного глянцевой (некоторые продавцы уже знают, что покупатели обращают на это внимание, и даже натирают свои арбузы до блеска, учтите).

Овощной рынок – хорошее место для покупки арбуза.

А вот в точках продажи около трассы лучше не покупать овощи, фрукты и ягоды. Дело в том, что шкурка арбуза (и некоторых других плодов) прекрасно впитывает выхлопные газы.

А постучать? Хорошо известный всем способ, который, впрочем, не теряет актуальности. Как выбрать арбуз? Постучите по нему, если звук не звонкий, а глухой, значит, скорее всего, плод не дозрел и лучше купить в этот раз что-то другое.

Источник: https://from-ua.com