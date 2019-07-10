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Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Россию
Как сообщает пропагандистский ресурс РИА «Новости», 8 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с украинскими политиками - лидером «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрием Бойком и кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
Кроме этого, росСМИ сообщают, что на встрече присутствовали еще один член «Оппоплатформы» Вадим Рабинович, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, передает replyua.net.
Так, после встречи удалось выяснить, что Медведчук договорился со страной-оккупантом об утверждении меморандума о сотрудничестве. «Украина устала от агрессии, которая ей навязывалась предыдущим руководством, но и Зеленский (президент Украины. – Ред.), не спешит в вопросах мира», – добавил скандальный кум Путина. Данную новость также прокомментировал Медведев, заявив, что диалог между партиями РФ и Украины свернут, а это, по его мнению, неправильно. «Мы поддерживаем желание «Оппоплатформы – За жизнь» его возобновить», – сказал Медведев.
Теги: Россия, Донбасс, Бойко, Медведчук
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