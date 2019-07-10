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Назначен новый глава Киевской области: что о нем известно

10.07.2019 15:05
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Назначен новый глава Киевской области: что о нем известно

Глава государства Владимир Зеленский назначил нового руководителя Киевской областной государственной администрации. Как передает replyua.net, указ соответствующего содержания он подписал во время визита в Бориспольский городской совет. Отныне руководить столичным регионом будет Михаил Бно-Айриян.

«Хотел бы Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового главу Киевской области. Можно поаплодировать – новый человек, это профессиональный специалист, настоящий менеджер. Я подписываю о назначении Михаила председателем Киевской областной государственной администрации», – сказал Зеленский, затем вручил ему соответствующее удостоверение.

Михаил Бно-Айриян ранее работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству в компании «Укрэнерго». Более того, он занимал должность в Министерстве энергетики, а три года назад участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской областной государственной администрации.



Теги: Донбасс, Киевская область, назначение, глава, Зеленский
 
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